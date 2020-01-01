موعد مباراة الهلال والنصر واسم المعلق على الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت مصادر رياضية سعودية، عن موعد مباراة النصر والهلال واسم المعلق على القنوات الناقلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم.

وقالت إن موعد مباراة الهلال والنصر القادمة الساعة 08:15 مساء الإثنين 23 نوفمبر 2020 بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين، 07:15 وفق وقت مصر وفلسطين والسودان.

معلق مباراة الهلال والنصر:

كما تكون الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة وفق توقيت سلطنة عمان والإمارات، وفي تمام 06:15 لدى المغرب وتونس والجزائر، علما أنها تأتي في وقت بالغ الأهمية لكلا الفريقين.

وتنقل موقعة ديربي الدوري السعودي للمحترفين من استاد الملك فهد الدولي (درة الملاعب) بالرياض عبر قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين.

جدول ترتيب الدوري السعودي:

ويسعى الهلال إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2020، إذ يحتل المركز الأول برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام الشباب، متفوقا بنقطة واحدة على نظيره فريق الأهلي.

أما النصر الذي لم يتمكن من الحصول إلا على ثلاث نقاط خلال الجولات الأربع الماضية، ما زال في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام الوحدة، وحال فوزه سوف يدخل إلى منتصف الترتيب.

وتجري مباراة الهلال والنصر في نهاية يوم كروي في الدوري السعودي، يشمل مواجعة الأهلي ضد الشباب، الفيصلي والاتحاد، الباطن والقادسية، ضمك والعين، أبها والرائد.



