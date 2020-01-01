رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر ديربي الرياض .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، عن رابط مشاهدة مباراة مباراة النصر والهلال بث مباشر ديربي الرياض اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الهلال والنصر مباشر تعرض من ملعب استاد الملك فهد الدولي على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عيسى الحربي، وسط غياب تام للجماهير السعودية.

وتشير الغالبية العظمى من توقعات المراقبين إلى أن الانتصار اليوم سيكون حليفا لفريق الهلال الذي يسعى إلى فك الارتباط مع الشباب في صدارة جدول الترتيب والوصول أيضا إلى النقطة الثالثة عشرة.

رابط مباراة النصر والهلال مباشر

وفي آخر أربع لقاءات جمع الفريقين، فاز النصر في مباراتين والهلال بواحدة فقط، وسيطرت نتيجة التعادل مرة أيضا، كما شهدت تسجيل 17 هدفا وإشهار 23 بطاقة منها بطاقتين حمراوين للاعبي الزعيم.

لكن الظرف هذا الموسم مختلف تماما عن كل ما سبق، رغم أن الفريقين لديهما أسماء كبيرة، إلا أن النصر لم يدخل بعد في أجواء المناسبة وما زال في المركز 13 برصيد 3 نقاط من انتصار وثلاث هزائم.

وتنطلق صافرة الحكم الأوروغوياني اندريس كوينا الساعة 08:30 لتعلن عن بداية ديربي الرياض الذي قد يُشكل الانطلاقة الحقيقية للنصر بالمسابقة أو السقوط الأول للهلال الموسم الحالي 2020 - 2021.

ويحظى ديربي الرياض بين الهلال والنصر مباشر بمتابعة جارفة في المملكة والوطن العربي كاملا، لا سيما في ظل التطور الكبير بالدوري السعودي وتصنيفه الأفضل عربيا في السنوات العشرين الأخيرة.