العراق: رابط التقديم على استمارة القبول المركزي 2020

بغداد / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن رابط التقديم إلى استمارة القبول المركزي الإلكترونية 2020، مشيرة إلى أنه تقرر تمديد فترة التسجيل حتى إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي إنه تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم على استمارة القبول المركزي 2020 حتى نهاية دوام السادس والعشرين من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وحسب الوزارة، فإن القرار جاء كي يتسنى لطلبة الصف السادس الإعدادي الذي قدموا امتحانات الدور الثاني ملء استمارة التقديم للقبول المركزي الإلكتروني، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

رابط التقديم للقبول المركزي 2020 اضغط هنا

وأشارت إلى أنه يمكن لخريجي الدور الأول في السادس الإعدادي الذين لم يقدموا على استمارة التقديم للقبول المركزي، تسجيل خياراتهم خلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يحق لطلاب الدور الأول أيضا تعديل تلك الخيارات لمرة واحدة فقط في الدورين الثاني والأول؛ وذلك مراعاة للدقة في تثبيت الاختيارات عن التقديم.

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وفي سياقٍ متصل، حثت مصادر تربوية، الطلاب إلى عدم الاستعجال في التقديم لاستمارة القبول المركزي والسؤال عدة مرات والإطلاع على النشرات التوضيحية قبل اختيار القسم المطلوب.

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ولفتت إلى أن هناك طلاب لا يعرفون بعد ما هي انسيابية التي تعني الاستمارة الخاصة بالتقديم للقبول المركزي على الكليات، داعية إلى الاستفسار من الخريجين الذين داوموا في الكليات العراقية.