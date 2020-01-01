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جدول امتحانات السادس الإعدادي في العراق 2020 الدور الثاني التكميلي

الإثنين 16 نوفمبر 2020 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدول امتحانات السادس الإعدادي في العراق 2020 الدور الثاني التكميلي



بغداد / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم الإثنين، جدول امتحانات طلبة الصف السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2020 في العراق للفرع العلمي والأدبي والإحيائي والتطبيقي.

وذكرت وزارة التربية في تصريح صحفي أورده الوزير علي حميد مخلف عبر فيسبوك أن الامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي ستنطلق يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

ويتجه آلاف الطلبة داخل وخارج العراق السبت لتقديم امتحان اللغة العربية والكردية والتركمانية كل حسب نوع دراسته في الفرع الأحيائي والأدبي والتطبيقي، فيما الأحد اختبار اللغة الإنجليزية.

أما يوم الإثنين، يقدم الطلاب امتحان الاقتصاد للفرع التطبيقي، والتاريخ للأدبي، والأحياء للأحيائي (العلمي)، فيما الثلاثاء يذهب طلبة جميع الفروع الدراسية لتقديم اختبار الرياضيات.

ويوم الأربعاء، يقدم التطبيقي والأحيائي امتحان الكيمياء، والأدبي الجغرافيا، بينما الخميس اختبار الفيزياء للأحيائي والتطبيقي والاقتصاد للأدبي، على أن تختتم السبت بامتحان اللغة الفرنسية.

وأشارت إلى أن امتحانات السادس الاعدادي تنطلق الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد داخل وخارج العراق، مؤكدة إمكانية تأجيل الاختبار ليوم لاحق في ظروف معينة.

ولفتت التربية والتعليم العراقية إلى أن الامتحان ينقل إلى اليوم التالي بنفس الجدول المرفق هنا، حال صادفت عطلة رسمية أثناء أيام امتحانات الصف السادس الاعدادي هذا العام.

جدول امتحانات السادس الاعدادي في العراق

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