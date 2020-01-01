نتائجنا : رابط تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي

بغداد / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم الإثنين، رابط تحميل والاستعلام عن نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي للفرع العلمي التطبيقي والإحيائي والأدبي لجميع المحافظات والمناطق.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي إنه يُمكن معرفة نتيجة السادس اعدادي 2020 الدور الأول والثاني والخارجي في جميع الفروع الدراسية وكل محافظات العراق عبر الروابط المرفقة أدناه.

وأصبح بالإمكان أمام الطلاب والطالبات والأهالي كافة، تسجيل الدخول إما على موقع ناجح أو نتائجنا؛ من أجل الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2020 والإطلاع على كشف الدرجات كاملا.

نتائج السادس إعدادي 2020 نتائجنا اضغط هنا

وأتاحت منصة موقع نتائجنا، إمكانية تنزيل نتائج السادس اعدادي 2020 في محافظة نينوى، ديالى، الكرخ، الرصافة، النجف، ذي قار، صلاح الدين، القادسية، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك.

كما تتضمن نتائج السادس الاعدادي في محافظة الأنبار، البصرة، بابل، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، إذ أشارت في الوقت ذاته إلى أنه يُمكن متابعة منصاتها على وسائل التواصل باستمرار.

نتائج السادس الاعدادي 202 ناجح اضغط هنا

كما وفر موقع ناجح ذات الآلية للتعرف على النتيجة النهائية للاختبارات التي قدمها الطلاب الفترة المنصرمة، مؤكدا أنه سيعمل على إضافة كل النتائج فور وصولها إليه على نفس المنصة الإلكترونية.

ويأتي إعلان نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني والأول والخارجي، في وقت أكدت وزارة التربية والتعليم بأن الدوام المدرسي الجديد سيكون يوم واحد أسبوعيا والباقي إلكتروني من البيوت.