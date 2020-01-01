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العراق : رابط نتائج السادس الإعدادي 2020 الدور الثاني

السبت 21 نوفمبر 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق : رابط نتائج السادس الإعدادي 2020 الدور الثاني



بغداد / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم السبت 21 نوفمبر / تشرين الثاني، عن رفع نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2020 من خلال المنصات الرسمية خلال الساعات القادمة.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر موقعها الرسمي إنه سيتم نشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2020 حسب اسم الطالب والمدرسة والمنطقة التعليمية مطلع الأسبوع الجاري.

وفي السياق ذاته، رجحت مصادر تربوية أن يكون موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي إما في وقت متأخر السبت أو يوم الأحد 22 نوفمبر 2020، لافتة إلى إنتهاء عملية التصحيح والفرز.

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ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الطواقم الفنية التابعة لوزارة التعليم العراقية تعمل منذ ساعات على رفع نتيجة السادس الاعدادي على الموقع بالإضافة إلى إتاحة تحميلها من الطلاب بصيغة (pdf).

وكانت الوزارة قد نشرت يوم الإثنين الماضي، نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الأول للفرع المهني والتطبيقي والأدبي، حيث سجلت نسب نجاح جيدة مقارنة مع السنوات الطبيعية الماضية.

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نتائج السادس اعدادي 2020 من نتائجنا اضغط هنا

وعممت وزارة التربية، الرابط الإلكتروني لنتائج الدراسة المهنية، بالإضافة إلى جدول امتحانات المهني التكميلي التي من المقرر انطلاقتها بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

يشار إلى أن موقع نتائجنا ومنصة ناجح التعليمية، تنشر أيضا نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني، حسب الرقم الامتحاني واسم الطالب والمساق والنتيجة والمجموعة والمعدل.

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