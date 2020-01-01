موعد مباراة الأردن وسوريا الودية والقنوات الناقلة

أبو ظبي / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية عربية، عن موعد مباراة منتخب سوريا ضد الأردن الودية القادمة والقنوات الناقلة للقاء الذي سيجري في دبي بالإمارات؛ ضمن استعدادات المنتخبين للمواجهات الآسيوية المرتقبة.

وذكرت أن موعد مباراة الأردن وسوريا الودية يوم الإثنين 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت عمان ودمشق، فيما تكون الساعة السابعة والنصف وفق وقت الإمارات.

وكان المنتخب الأردني قد تعادل سلبا دون أهداف مع نظيره العراقي قبل يومين، في حين تغلب منتخب سوريا على منافسه الأوزبكي بهدف دون مقابل؛ وذلك ضمن المعسكر التدريبي الحالي للمنتخبين في دبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسوريا الودية

ويعرض هذا اللقاء على قنوات أبو ظبي ودبي الرياضية مباشرة، فيما تنقله القناة الأردنية الرياضية والقناة الفضائية التربوية السورية على النايل سات، بالإضافة إلى موقعها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل.

وظهر المنتخبان الأردني والسوري بشكل جيد في اللقاء الودي الأول لهما في معسكر دبي، إذ يعتبر التجمع الأول لكلا المنتخبين العربيين منذ نحو عام، ويأتي قبل تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

وذكرت الاتحاد الأردني لكرة القدم في تصريح صحفي أن منتخب "النشامى" سوف يلعب مع نظيره الكويتي نهاية شهر مارس العام المقبل، ثم يلعب ضد نيبال وأستراليا في يونيو 2021 في التصفيات الآسيوية.

في المقابل، أثار خبر استبعاد اللاعب عمر خربين من المعسكر التدريبي للمنتخب السوري استغرابا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وسط مطالبات وُجهت للمدرب التونسي نبيل معلول للعدول عن قراره.