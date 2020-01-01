مشاهدة مباراة الأردن وسوريا الودية بث مباشر

أبو ظبي / سما

نشرت القنوات الناقلة، رابط مشاهدة مباراة منتخب سوريا والأردن بث مباشر المقررة اليوم الإثنين في الإمارات ضمن المعسكر التدريبي الأول الذي يخوضه المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي.

مباراة الأردن وسوريا مباشر تنقل من إحدى الملاعب الإماراتية على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت أحمد الخلايلة والقناة الفضائية التربوية السورية وقناة دبي وأبو ظبي.

وأفاد التلفزيون الأردني على تويتر بأن مباراة سوريا والأردن تنطلق الساعة 05:00 مساء اليوم بتوقيت العاصمة عمان ودمشق والقدس والقاهرة، 06:00 لدى مكة المكرمة، 07:00 بالإمارات.

مباراة سوريا والأردن مباشر اضغط هنا (مع بداية الاستيديو التحليلي)

ويسعى المنتخب الأردني لإحراز الانتصار والهدف الأول له في هذا المعسكر التدريبي، إذ فرض التعادل السلبي (0-0) نفسه على نتيجة اللقاء الودي ضد نظيره العراقي قبل أقل من ثلاثة أيام.

في المقابل، طمأن المنتخب السوري جماهيره في ظهوره الأول منذ ما يزيد عن عام، إذ تغلب على منافسه الأوزبكي بهدف دون مقابل، على الرغم من تواضع مستوى كلا الطرفين؛ بسبب التوقف.

وإنتهت الموقعة الأخيرة بين المنتخبين التي جرت على ملعب البصرة الدولي وديا العام الماضي بفوز سوريا (1-0)، فيما سبقها انتصار لمنتخب "النشامى" بهدفين دون رد أحدهما أحرزه موسى التعمري.

وتحظى مباراة الأردن وسوريا باهتمام لدى وسائل الإعلام المحلية في كلا البلدين؛ نظرا للندية والمنافسة القوية بينهما دائما، فيما تأتي بالتزامع مع لقاء الإمارات ضد البحرين، وأمريكا أمام بنما.