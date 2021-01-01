اتحاد البريد العالمي يصدر منشوراً دولياً حول الرموز البريدية لدولة فلسطين

رام الله /سما/

أصدر الاتحاد البريدي العالمي منشوراً دولياً يوضح الرموز البريدية لدولة فلسطين، والذي سيدخل حيز التنفيذ من بداية 1 كانون الثاني لعام 2021.

وكانت دولة فلسطين بصفتها مراقباً لأعمال الاتحاد البريدي العالمي وحقها في تبادل الخدمات البريدية مباشرة مع البلدان الأعضاء في الاتحاد، طلبت باعتماد هذا المنشور الدولي.

وأوضح المنشور بأن الرموز البريدية تتألف من حرف واحد وسبعة أرقام، بحيث يكون الحرف الأول من "فلسطين" بالإنجليزية (P)، والرقم الأول يعني محافظة أو مجموعة محافظات، والرقم الثاني يعني القطاع البريدي داخل كل محافظة، والرقم الثالث يعني المنطقة البريدية داخل القطاع البريدي، فيما تحمل الأرقام الأربعة الباقية نقطة التسليم النهائية بما يشير إلى رقم المبنى.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر إن هذا الإصدار يأتي بعد جهود تكاملية مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية والمجالس القروية والجامعات الفلسطينية لفرض واقع رقمي جديد على المستوى الدولي.

وأشار الى أن العمل مستمر لتوفير تطبيق الكتروني وخرائط تفاعلية تمكن المواطنين من الحصول على رموزهم البريدية.

بدوره، قال مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي إن إصدار هذا المنشور يعد إنجازاً تاريخياً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال البريد الفلسطيني.

وتحدث طميزي عن التطور الكبير الذي سيشهده البريد الفلسطيني من خلال انجاز المهام بسهولة ما يساعد في فرز الطرود البريدية وتوزيعها على المواطنين ويرفع من جودة الخدمات البريدية.