شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة

بيروت / سما

يُمكن للمشتركين في منصة (شاهد vip) مشاهدة مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 8 الثامنة كاملة من خلال الموقع الإلكتروني المرفق الذي يتبع لشبكة قنوات إم بي سي، قبل عرضها على القنوات الناقلة منها (mbc 4).

وأتاح تطبيق شاهد، مسلسل الهيبة الرد الحلقة الثامنة كاملة للمشاهدين باشتراك مدفوع، فيما تُعرض مجانا عبر رؤيا دراما وإم بي سي وتلفزيون لينا والسومرية و(mtv) اللبنانية اعتبارا من الساعة 09:30 مساء الثلاثاء.

كما أصبح بالإمكان متابعة الحلقة 8 من مسلسل الهيبة الرد كاملة من خلال الدخول إلى هذا الخبر الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، العاشرة والنصف لدى السعودية والكويت والبحرين.

مسلسل الهيبة الرد الحلقة 8 اضغط هنا . الحلقة 7 والحلقات السابقة اضغط هنا

وتشهد ثامن حلقات مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع، أحداثا جديدا، حيث تكتظ مضافة العائلة بحضور جبل الذي عاد للهيبة قبل حلقتين في الوقت المناسب قبل فتنة وغضب عمال المصنع الذي كان معرضا للانهيار.

وبات نمر يجلس وحيدا بعد عودة جبل إلى منزل الأسرة، إذ أفشل مخططاته التي كان يسعى للوصول إليها مستغلا حالة الحزن والضعف التي تمر بها العائلة عقب اختفاء جبل ومقتل أسرته؛ خلال إطلاق النار بحادثة الكمين.

كما ينفجر شاهين غضبا في وجه منى في "الهيبة الرد الحلقة 8"؛ وذلك حينما يكتشف عن طريقها أمر علي من السجن وكشفه تفاصيل مخططاته الأخيرة وعزمه الهرب من محبسه والعودة إلى مكانه الطبيعي بالهيبة.

ومن الأحداث البارزة في "الهيبة الرد الحلقة الثامنة" اختطاف زوجة علي عقب زيارة سريعة مع أبنائها له في السجن، حيث استقبلها بشكل غير جيد وسألها حول سبب قدومها إليه وطلب منها العودة إلى البيت مجددا.