شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

بيروت / سما

تعرض القنوات الناقلة كافة منها قناة رؤيا كوميدي الأردنية، مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة حصريا، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت عمان والقدس والقاهرة وبيروت، مساء يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020.

وتبث رؤيا دراما على الشاشة ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مسلسل الهيبة الرد الحلقة الرابعة في تمام العاشرة والنصف بحسب توقيت السعودية والعراق والكويت، الحادية عشرة لدى الإمارات، الثامنة في المغرب والجزائر.

ويترقب الجمهور يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، بث حلقة جديدة من مسلسل الهيبة الرد، الذي يأتي الساعة 9.30 مساءً مباشرة، في حين تُعاد عقب نشرة الأخبار عند 3.30 عصرا.

وظهر جبل "تيم حسن" في مستهل الحلقة الماضية برفقة مجموعة من الرجال، قبل أن ينتقل المشهد إلى السجن والحديث بين شاهين المحكوم بالمؤبد وأحد أعداء الجبل الذي عرض عليه أن يصبح تحت جناحه أو يلقى نفس مصير صديقه بالموت.

وشرع نمر في التخطيط للمشاريع القادمة التي يعتزم تنفيذها في الهيبة، خصوصا في ظل التدهور غير المسبوق الذي تعرض له مصنع الأسرة نتيجة الفشل الذريع من جانب صقر في تولي مسؤولية إدارته خلال فترة غياب جبل الماضية.

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واشترط العمال من أجل العودة للعمل في مصنع العائلة الحصول على جزء من الراتب المستحق لهم، الأمر الذي بث شيئا من التفاؤل لدى أفرادها بدلا من تعثره وتوقفه بشكل كامل، ما ينذر بإفلاسها وعدم قدرتها على سداد الديوان.

وتكشف حلقات الموسم الرابع من مسلسل الهيبة الرد، تفاصيل وحقيقة ما حدث في السابق والأحداث التي جرت التي قد تكون مجرد أحلام في ذهن جبل شيخ الجبل الذي فقد ابنه وزوجته جراء حادث إطلاق النار المؤسف داخل سيارته على الطريق.