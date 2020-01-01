سبب اعتزال الخليل كوميدي المفاجئ

القاهرة / سما

أعلن المشهور المصري الخليل كوميدي، يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ عن اعتزاله العمل الفني والتمثيل، داعيا جميع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم سؤاله عن تفاصيل.

وكتب الخليل كوميدي في تدوينه مقتضبة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك : "يا جماعة قررت أعتزل الفن والتمثيل ولا أحد يفتح معي موضوع ده تاني عشان خاطري".

وطالب الخليل كوميدي، متابعيه الذين تفاعلوا مع ما نشره على فيسبوك بعدم التعرض له وشتمه، مضيفا : "محدش يشتمني يا جماعة؛ لأن العين صابتني ورب العرش نجاني الحمدلله".

وأضاف الخليل كوميدي أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية بالتلفزيون المصري، منها بطولة مسلسل نيللي وشريهان الحلقة السادسة والعشرين مع الممثلة دنيا سمير غانم.

وتابع إنه شارك أيضا في مسلسل ريح المدام الحلقة العاشرة مع الفنان أحمد فهمي وأبو حفيظة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام السينمائية منها فيم (لهون وحبس) مع هشام حداد.

كما ظهر الخليل كوميدي في حلقة ضمن برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك (رامز يلعب بالنار) الحلقة العاشرة مع الفنانة مها أحمد.

وأفاد الخليل كوميدي بأنه ظهر في مقلب ميني داعش مع الفنان خالد عليش، بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكبر البرامج بلبنان والكويت والإمارات عبر شاشة (MBC).