بالأرقام .. أعلى مشاهدات سناب شات في السعودية بعد تحديث 2020

الرياض / سما

تصدر تحديث سناب شات الجديد، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد أن كشف عن العدد الحقيقي للمتابعين والمشاهدات لدى كبار مشاهير الإعلانات.

وجاء سناب مودل روز المشهورة السعودية في صدارة قائمة الأعلى مشاهدة بين مشاهير المملكة، ثم حمد وعزيز بالمركز الثاني، وأسامة الدغيري في المرتبة الثالثة قبل هند القحطاني.

أعلى مشاهدات سناب في السعودية:

سناب مودل روز: 8.1 مليون.

سناب حمد وعزازي: 7.8 مليون.

سناب أسامة الدغيري 7.6 مليون.

سناب هند القحطاني 5.9 مليون.

وقال المشهور بدر آل زيدان : "صحيت اليوم على اتصال من شخص يقول لي اخفي اشتراكاتك بسرعة! واستغرب لأني رفضت. أنا مؤمن بأن الرقم عمره ما كان دليل على التأثير".

وأضاف آل زيدان : "كل متابع اعتبره فرد من عائلتي سواء كان واحد أو مليون في وقت مضى كان يتابعني مئات الملايين وما كنت اشعر بنصف السعادة التي أعيشها اليوم الحمدلله".

وأطلق المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب تحديث سناب الجديد، حملة بعنوان (لا تعلن عند مشهور يخفي مشتركينه)، في دعوة إلى مقاطعة الحسابات الضعيفة.

كما أطلق الناشطون على تويتر حملة (مشاهير الفلس الكذابين)، حيث تداول المغردون فيما بينهم، صورًا عديدة تظهر عدد مشتركي أغلب مشاهير سناب شات في السعودية.

يشار إلى أن تحديث سناب شات الجديد الذي أُطلق بتاريخ 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 يوضح عدد المشتركين الحقيقي لكل مشهور سواء في السعودية أو كل دول العالم.







