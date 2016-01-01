بطل العالم للملاكمة غارسيا يتورط في فضيحة مع نجمة "TikTok"

وكالات / سما /

تورط بطل العالم للملاكمة الأمريكي رايان غارسيا في فضيحة مع مالو تريفيخو نجمة تطبيق "TikTok" في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يظهر رايان غارسيا (20 عاما) الذي ينتظر مع صديقته دريا سيلينا مولودهما، في مقطع الفيديو في لقطة حميمية مع نجمة "تيك توك" مالو تريفيخو البالغة من العمر 18 عاما، بالقرب من مطعم "N10 "، الذي كان يملكه أسطورة يوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو في لوس أنجلوس.

وعلقت دريا سيلينا صديقة بطل العالم، عقب انتشار الفيديو، عبر "تدوينة" على صفحتها في تطبيق "إنستغرام": "أخبرني أن لديه تدريبا قبل النزال، وذهبت لزيارة عائلتي. وهنا أرى هذا الفيديو في إنستغرام. بعد سبعة أسابيع من قدوم المولود، وظل هذا المقرف مثيرا للاشمئزاز كما كان. حتى أنه لا يرى ابنته رايلي من فتاة سابقة. رايان رجل فظيع وشرير".

ونقلت صحيفة "The Sun" عن رايان غارسيا بطل العالم الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة بعد، ردا على الاتهامات، قوله: "هذه هي حياتي الشخصية، ولن أتحدث عنها بعد الآن"، موضحا أنه لا يرتبط بعلاقة عاطفية مع دريا سيلينا، رغم أنه حاول تحسين العلاقات معها.

وحقق رايان غارسيا البالغ من من العمر 22 عاما، 20 انتصارا (17 منها بالضربة القاضية) خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

وسيخوض البطل الأمريكي نزاله القادم ضد الملاكم البريطاني لوك كامبل، يوم 5 ديسمبر المقبل.

وماريا لويزا "مالو" تريفيخو "Malu Trevejo" هي راقصة وكاتبة أغاني ومغنية البوب لاتيني أمريكية - كوبية، اكتسبت شهرتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (إنستغرام وتيك توك)، تقيم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وولدت مالو تريفيخو، يوم 15 أكتوبر 2002، في العاصمة الكوبية هافانا، لأم كوبية وأب إسباني، وانتقلت بعد ولادتها بفترة قصيرة، مع والديها إلى مدريد حيث عاشت لمدة 12 عاما، ومن ثم إلى ميامي.

وفي البداية، اشتهرت في إنستغرام مع أكثر من 5 ملايين متابع، ومستخدم ميوزكلي مع مليوني معجب، في 22 سبتمبر 2017 ، أصدرت أغنية خاصة بها بعنوان " لونا لينا " من خلال موسيقى عالمية للترفيه اللاتيني اكتسبت هذه الأغنية أكثر من 85 مليون مشاهدة. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى أصدرت أغنية "In My Mind" وحصلت على أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

في أبريل 2018 ، ظهرت في تعاون مع مغني البوب الإنجليزي "HRVY" الذي أطلق عليه "Hasta Luego" والتي حصلت على أكثر من 45 مليون مشاهدة.

المصدر: وكالات