موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس واسم المعلق على بي إن سبورت

روما / سما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن موعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة والقنوات الناقلة لهذه الموقعة المقررة على ملعب "أليانز ستاديوم" في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكر الاتحاد أن موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس القادمة، تقرر أن يكون يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2020 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق والبحرين والكويت والأردن ولبنان وسوريا.

كما تنطلق مباراة يوفنتوس وبرشلونة المرتقبة في أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت فلسطين والسودان وليبيا ومصر، الثامنة في المغرب وتونس والجزائر، الحادية عشر لدى سلطنة عمان والإمارات.

معلق مباراة برشلونة ويوفنتوس

وتعرض المباراة المهمة لكلا الفريقين، على قنوات بي إن سبورت باللغة العربية (beIN Sports 4K ، beIN Sports HD 1) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، بالإضافة إلى محطات إيطالية وإسبانية.

وتجري مباراة يوفنتوس وبرشلونة، في يوم كروي أوروبي، يشهد مواجهات قوية، أبرزها، تشيلسي ضد كراستودار الروسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام لابيزيج الألماني، كلوب بروج البلجيكي ولاتسيو الإيطالي.

ترتيب مجموعة يوفنتوس وبرشلونة

وجرت 15 مباراة سابقة في التاريخ بين الفريقين، فاز برشلونة في 7 منها، وتفوق يوفنتوس في 4 أخرى، بينما خيمت نتيجة التعادل السلبي أو الإيجابي على المشهد أربع مرات فقط قبل نهاية لقاءي الذهاب والإياب حاليا.

وكان برشلونة قد حقق فوزا كاسحا على فرينكفاروزي بالجولة الأولى من دور المجموعات، في حين تغلب يوفنتوس على دينامو كييف بثنائية نظيف، وبات في رصيد الفريقين الإسباني والإيطالي ثلاث نقاط.