شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 12 الثانية عشرة

بيروت / سما

حظي مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 12 الثانية عشرة بنسب متابعة ومشاهدة عالية على قناة (mbc 4) التي عُرضت على الشاشة الليلة، بعد نشرها على منصة تطبيق (شاهد vip) قبل نحو أربعة وعشرين ساعة.

وتفاجأت داليا خلال الحلقة 12 من مسلسل عروس بيروت بزيارة ثريا لها خلال قضائها بعض الوقت مع طلال، فيما شعرت رنا بالانزعاج الشديد من زيارة ليلى واعتقدت أن هناك دافعا آخرا لتهديداتها، وبدأ آدم العلاج النفسي.

وفي الحلقة الماضية من عروس بيروت الأكثر متابعة حاليا، أخذ اهتمام نايا بالطفلة منحى مقلقا، بعد انقضاء وجبة العشاء المشحونة بالتوتر مع عماد، بينما شعرت ثريا بالحزن لعدة أسباب ودعا أمير والده إلى مرافقته بالرحلة.

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وكانت ليلى قد قابلت عادل عن طريق الصدفة دون موعد مسبق بينهما في الحلقة قبل المنصرمة التي شهدت تطور العلاقة بين منال وخليل إلى درجة جيدة، قبل أن تعطي سارة إلى آدم الإنذار النهائي والأخير قبل التنفيذ.

وأوردت صفحة مسلسل عروس بيروت الرسمية على يوتيوب، خمسة مقاطع فيديو تتضمن مشاهد جديدة من مسلسل عروس بيروت الحلقة 12، حيث جرت العادة في المرات الماضية بث عدد أقل بشكل مجاني.

وظهر فارس في الفيديو الأول بحالة غضب شديدة وغير مبررة للبعض بسبب حبيب صديقته القديمة، في وقت تساءل الجميع هل ذلك نابع من الغيرة عليها أو هناك سبب آخر لا يعلمه الكثير حتى هذه اللحظة.

وفقد فارس صوابه وضرب حبيب صديقته عماد داخل المطعم، في حين رفضت رنا تدخل حبيبها بحياتها ومنعها من المواعدة معه، كما واجه ثريا مضايقات جديدة بسبب عدم إنجابها طفل كما فعلت هي.