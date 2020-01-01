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زياد عادل الترك

صورة.. تفاصيل وفاة صاحب مطعم هاشم خلال الصلاة في الأردن

الأحد 25 أكتوبر 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. تفاصيل وفاة صاحب مطعم هاشم خلال الصلاة في الأردن



عمان / سما

أعلنت مصادر إعلامية أردنية، مساء يوم الأحد، عن وفاة صاحب مطعم هاشم الشهير في الأردن أثناء صلاة المغرب داخل إحدى المساجد المحلية بمنطقة المقابلين.

وأكدت المصادر الإعلامية أن صاحب مطعم هاشم توفى خلال أدائه الركعة الثانية من صلاة المغرب في مسجد الصفا والمروة بالمقابلين غرب العاصمة الأردنية عمان.

وحسب المصادر، فإن صاحب مطعم هاشم انتقل إلى رحمة الله يوم الخميس الماضي، موضحة أن اسم الراحل كاملا هو "الحاج زياد عادل صابر الترك" وكنيته أبو عادل.

وأفادت بأنه تمت الصلاة على الفقيد زياد عادل الترك في مقبرة سحاب، فيما لم يتم إقامة بيت عزاء للمرحوم إنما تلقت عائلته التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب مطعم هاشم

وتقدمت، بخالص التعازي والمواساة من آل الترك والعاملين في مطعم هاشم وسط البلد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وكان الحاج زياد الترك مالك مطعم هاشم الشعبي المشهور في الأردن، يمتلك شعبية واسعة بالمنطقة؛ بسبب المأكولات الشهية والأسعار المناسبة التي يقدمها إلى المواطنين.

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