شاهد .. برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 3 الثالثة

أبو ظبي / سما

تعرض قناة إم بي سي (mbc 1) الليلة، برنامج ذا فويس سينيور الحلقة 3 الثالثة TheVoiceSenior بث مباشر عبر منصة تطبيق (شاهد vip) الذي يأتي مرة واحد في الأسبوع كل يوم خميس.

ويبدأ ذا فويس سينيور الحلقة 3 عند الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس وبيروت ودمشق والكويت وبغداد والمنامة والدوحة، وفي تمام العاشرة لدى مسقط وأبو ظبي، الثامنة في القاهرة والخرطوم.

ونشرت القناة الرسمية للبرنامج على يوتيوب، مشاهد من كواليس ذا فويس سينيور الحلقة الثالثة، التي يظهر فيها جانب من استعدادات المشتركين الذين وصفت أصواتهم بأنها ذهبية للغناء على المسرح.

ذا فويس سينيور الحلقة 3 الثالثة أو اضغط هنا

وظهرت كراسي لجنة التحكيم في بداية الفيديو، ثم تحدث أحد المشاركين قائلا : "الآن سوف أطلع على المسرح بحماس وأقدم لهم غنائي وان شاء الله الجمهور يكون حلو ويجد قبول المدربين الأربعة".

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وقال مشترك مصري قبل صعوده للغناء على مسرح ذا فويس سينيور بلحظات قليلة : "أنا أشعر بشيء من التوتر، لكن أعتبره مسؤولية من أجل جمهوري الذي سأقف أمامه وكل المشاهدين في البيوت".

وتمنت مشتركة ثالثة أن تقوم لجنة الحكام بالبرم لها عبر الجهاز الموجود أمامها خلال الغناء وأن تنال رضا المدرب هاني شاكر الذي تسعى بأن تكون تحت قيادته في حلقات ذا فويس سينيور المقبل.

وعبر مشارك رابع من المغرب في ذا فويس سينيور الحلقة 3 عن سعادته البالغة للوقوف على المسرح والغناء أمام العالم العربي بأكمله، معربًا عن أمله بأن تكون نتيجة هذا الجهد هو النجاح والتوفيق.