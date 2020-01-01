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شاهد.. موعد عرض ذا فويس سينيور TheVoiceSenior على إم بي سي

الخميس 15 أكتوبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. موعد عرض ذا فويس سينيور TheVoiceSenior على إم بي سي



أعلنت قناة إم بي سي، عن موعد عرض ذا فويس سينيور 2020 الحلقة 2 الثانية من برنامج TheVoiceSenior الذي يهتم لأول مرة في الوطن العربي، بالكشف عن مواهب الرجال والنساء كبار السن.

وذكرت أن موعد عرض ذا فويس سينيور الحلقة 2 بث مباشر اليوم الخميس على شاشة إم بي سي 1 يكون الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت وفلسطين ولبنان والبحرين.

موعد ذا فويس سينيور

وتبدأ الحلقة الجديدة من ذا فويس سينيور الساعة الثامنة مساءً وفق توقيت مصر والسودان وطرابلس الليبية، العاشرة في سلطنة عمان وأبو ظبي الإمارات، السابعة في تونس والجزائر والمغرب.

وتتكون لجنة تحكيم ذا فويس سينيور العربي من أبرز نجوم الغناء والطرب في الوطن العربي، على رأسهم الفنان المصري هاني شاكر، والمطربين اللبنانيين سميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم.

وحققت الحلقة الأولى من ذا فويس سينيور البرنامج الغنائي العالمي بنسخته العربية، نسب مشاهدات عالية جدا على المنصات الرسمية؛ كونه لم يسبق أن تم التركيز مسبقا على موهبة هذه الفئة المميزة.

وتفاعل الجمهور وأعضاء لجنة الحكام مع رجا ريس الذي أبهر وأشعل المسرح بغنائه وعزفه على الساكسفون، إلى جانب تألق عبد العزيز بن زينة، وفيصل الحلاق صاحب الصوت الضخم.

كما برزت الفنانة سعاد حسن ضمن مواهب حلقة ذا فويس سينيور الافتتاحية، بالإضافة إلى صوت الخليج يوسف باجبير الذي أمتع من خلال العزف على العود وأغنية ردي سلامي للنجم محمد عبده.

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