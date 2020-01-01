صورة .. الموت يفجع الفنانة العراقية آلاء حسين

بغداد / سما

فُجعت الفنانة آلاء حسين الممثلة العراقية، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2020، بعد أن تلقت خبر وفاة والدتها في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد صراع منذ عدة أيام مع المرض.

وأكدت آلاء حسين في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام محلية، وفاة والدها نتيجة معاناته من مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وقالت : "توفى والدي الحبيب بعد صراع عصيب مع مضاعفات كوفيد 19 (..) فقدنا الأب وانكسرنا"، موضحة أن عائلتها مرت بأيام صعبة جدا "الصبر منك يا رب". وفق حديثها.





وكانت الفنانة العراقية قد أعلنت الأيام الماضية، عن تشخيص إصابة والدها بالفيروس، فيما تلقت حينها العديد من عبارات الدعم والإسناد؛ من زميلاتها وزملائها؛ لتجاوز هذه المحنة.

وعُرفت آلاء حسين بمواقفها المساندة لموقف الشارع العراقي، إذ رغم كل الأحداث التي شهدها العراق في السنوات المنصرمة، إلا أنها فضلت البقاء بين أهلها وشعبها.

وكتبت قبل أيام : "سيكون وطناً ذو عيد حين نستقل من محاصصة بول بريمر الطائفية نستقل من اللصوص، الاحزاب المتلونة والتحالفات والفساد والمحسوبية".

وأضافت : "حين نستقل من القتلة والخونة. اعتذر لم تصبني عدوى حمى النجوم الذين لم تستقل اوطانهم لنفس الاسباب اعلاه لوطننا وأوطانكم ذات الامنيات والكثير من المحبة".