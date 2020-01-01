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السودان : سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان : سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم



الخرطوم / سما

نشرت وسائل إعلام اقتصادية، أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، من بينها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء "الموازي".

وقالت إن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني تباينت في افتتاح التعاملات الصباحية اليوم، لافتة إلى وجود ارتباك وترقب حذر من قبل معظم التجار العاملين في السوق السوداء.

ولفتت إلى أن حالت عدم الاستقرار المخيمة على الأجواء في السوق السوداء؛ ناتجة عن التطورات السياسية الأخيرة التي حدثت، لا سيما بعد تحويل المبلغ اللازم لرفع السودان من قائمة الإرهاب.

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في المقابل، أفاد مجلس الوزراء السوداني بأنه يعتزم تعديل أسعار صرف العملات في البنك المركزي، كي تصبح قريبة من السوق الأسود، فيما توقعت وسائل الإعلام أن يستغرق ذلك وقتا.

ونقل "أخبار السودان" عن مصدر مصرفي قوله إن سعر الدولار في السودان اليوم سجل تباينا شديدًا، مبينا أن أدنى سعر لصرف العملة الأمريكية قد بلغ 235 جنيه سوداني، والأعلى 245.

وكانت هبة علي محمد وزيرة المالية، قد تحدثت عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد عقب القرار الأمريكي الأخير، مؤكدا أن الاقتصاد السوداني لن يشهد تغيرًا جوهريا عقب رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وشددت على ضرورة تعديل سعر صرف العملات الأجنبية في السودان الفترة القادمة؛ من أجل ضمان استمرار التحويلات عن طريق الوسائل الرسمية، وتجنب حدوث ضرر لدى المواطنين في الخارج.

أسعار العملات الأجنبية في السودان

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