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ليبيا : وزارة التعليم تعتمد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس

الإثنين 19 أكتوبر 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا : وزارة التعليم تعتمد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس



طرابلس / سما

أعلنت وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة، يوم الإثنين، عن اعتماد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في ليبيا المنطقة الشرقية وجميع المحافظات للاستعلام من الأهالي والطلاب.

وقالت وزارة التعليم في تصريح صحفي إنه يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020 برقم الجلوس من خلال المنصة الإلكترونية المرفقة في الأسفل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس

واستلمت العديد من المكاتب المختصة في شؤون الامتحانات، نسخة عن قاعدة البيانات التي تتضمن نتيجة الشهادة الإعدادية، فيما عمل البعض على رفعها عبر الرابط والآخر ما زال ينتظر.

وكانت تقارير ليبية قد تحدثت عن نشر نتائج الشهادة الإعدادية قبل نحو أربعة أيام، إلا أن إشكاليات حدثت في قاعدة البيانات والمنصة الإلكترونية أدت إلى تأجيل موعد الفحص برقم الجلوس.

وقالت الوزارة آنذاك إن التوقيت الواجب انتظاره حتى تحميل النتائج كاملة يتطلب ساعتين أو ثلاث ساعات على أبعد تقدير، موضحة أنه يتم رفعها على السيرفر كي تكون متاحة لكل الطلاب.

وأفادت بأن عمليات التصحيح والفرز جرت الأيام الماضية للتأكد من دقة نتيجة الشهادة الإعدادية وخلوها من أي خطأ؛ من أجل تفادي سيناريوهات غير مرغوبة في حرمان الطلبة من الفرحة.

وذكرت آنذاك أنها غير مسؤولة عن أي رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية، مؤكدة أن الإدارة العامة للامتحانات ومشرفي المنظومة والمكتب وقسم الشؤون الفنية أنهى التجهيزات.

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