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مباراة ليفربول وايفرتون

شاهد: هدف محمد صلاح اليوم و ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020

السبت 17 أكتوبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هدف محمد صلاح اليوم و ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020



لندن / سما

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى منافسه إيفرتون، في المباراة التي جرت اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف محمد صلاح المذهل في مباراة اليوم، بالدقيقة الثانية والسبعين حينما كانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل الإيجابي بين ليفربول وإيفرتون بهدف مقابل هدف.

وسجل ساديو ماني هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 3، ثم أدرك إيفرتون التعادل عبر مايكل كين بالدقيقة 19، قبل أن يحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 72، ويُعدل دومينيك كالفيرت ليوين الكفة لإيفرتون.

وأحرز صلاح هدفه بمرمى إيفرتون بطريقة رائعة، حيث حاول مدافع الخصم تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء، ثم ذهبت إليه وسددها بقدمه اليسرى على يسار حارس المرمى.

هداف الدوري الإنجليزي 2020

وحال استمرار تفوق ليفربول على إيفرتون، فإنه سينتزع المركز الأول منه برصيد 12 نقطة، فيما لا تزال هناك لقاءات أخرى في البريميرليغ ستجري الساعات المقبلة.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 - 2021 إلى 6 أهداف في المركز الثاني بالتساوي مع هيونغ مين سون، وخلف دومينيك كالفيرت لبوين الهداف بـ8 أهداف.

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