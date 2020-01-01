تحميل لعبة امونق اس Among Us للأندرويد وجميع الهواتف

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط تحميل لعبة أمونج اس أو امونق اس "Among Us‏" للأندرويد المتاحة مجانا على متجر جوجل بلاي ضمن قسم ألعاب الحركة الترفيهية.

ويمكن تحميل لعبة امونج اس واللعب على الانترنت أو عبر شبكة الواي فاي مع أربعة إلى عشر لاعبين، أثناء محاولتك إعداد سفينة الفضاء الخاصة بك من أجل المغادرة.

لكن على اللاعب أن يحذر من أن أحد اللاعبين سيكون محتالا مصمما على قتل الجميع، فيما يمكن لأعضاء الطاقم الفوز من خلال إكمال جميع المهام أو اكتشاف المحتال خارج السفينة والتصويت عليه.

تحميل لعبة امونق اس

كما يمكن للمنتحل استخدام التخريب لإحداث الفوضى، مما يسهل عمليات القتل وأفضل الأعذار، علما أن هذه أصبحت من أكثر الألعاب شعبية في عدد من الدول العربية خلال الأيام الماضية.

ووصف أحد اللاعبين، لعبة أمونج اس بأنها ممتازة جدا؛ لأنها تفيد في تقوية اللاعب باللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وفهما، وتنشط الحس الميتافيزيقي (بعد ما وراء الأفق).

وأشار إلى أن لعبة أمونق اس تعمل على زيادة نسبة ميثيولوجيا الفن (زيادة في سرعة البديهة)، لافتا إلى أنها تجعل للاعب قدرة خارقة في فن الخداع "نشكر كل من كان له يد في تطوير هذه اللعبة".

وكتب آخر عن امونق اس : "انها لعبة رائعة للغاية! تجعلك تخرج المحقق الذي بداخلك. انا لستُ من مُحبي الألعاب لكن هذه اللعبة جذبت انتباهي كثيراً! انني ادمنتها بلفعل اشكر صاحب اللعبة على صنعها لانها رائعة وجميلة جدا!".