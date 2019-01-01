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شاهد .. قصة مسلسل كان خالد الحلقة الأخيرة

الأحد 11 أكتوبر 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. قصة مسلسل كان خالد الحلقة الأخيرة



الرياض / سما

عرضت قناة إم بي سي 1، مسلسل كان خالد جميع الحلقات، حيث تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية ومختلف دول الخليج، عقب بث أحداث الحلقة الأخيرة اليوم.

وتدور قصة مسلسل كان خالد الدرامي الاجتماعي الكويتي الذي عُرض لأول مرة عام 2019 حول عدة قضايا ومشاكل تحدث داخل المجتمعات الخليجية، خصوصا في الكويت.

ويكون الحدث الأبرز في مسلسل كان خالد، قصة حب سارة وخالد الذي يعامل شقيقاته بشكل غير لائق عقب مغادرته السجن، ثم يتجه اللوم إلى والدته التي تسكت على تصرفاته.

وجرى تأليف كان خالد من قبل الكاتبة جميلة جميلة، فيما المخرج نايف الراشد ومعه المنفذ أسامة التركي، في حين يشارك بهذا العمل الفني الكويتي، نخبة من الممثلين البارزين.

ومن أبرز الفنانيين في مسلسل كان خالد، زهرة عرفات، نايف الراشد، طيف، شهاب جوهر، فخرية خميس، سارة القنبدي، ليالي دهراب، روان الشرقاوي، محمد جابر، فهد الصالح.

كما يشارك في المسلسل، صالح النجم، فوزية محمد حميد، فاطمة كميل، خلود محمد، الطفلة آية جوهر، الطفل فاضل جوهر، منى مكي، محمد أشكناي، خالد الأحمد، سارة الموسوي، أحمد الفضلي، خلف الشمري.

وتبلغ عدد حلقات مسلسل كان خالد 30 حلقة منها الأخيرة التي تشهد الأحداث الصادمة وغير المتوقعة، بينما يعرض على قناة إم بي سي عند الثانية مساءً والإعادة الخامسة صباحا.

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