أرامكو تعلن سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية

الرياض / سما

أعلنت شركة أرامكو، يوم السبت، عن إنخفاض على سعر البنزين لشهر أكتوبر 2020 في السعودية، خلال الساعات القادمة، وفق التسعيرة الجديدة.

وذكرت أرامكو في تصريح صحفي أنه من المقرر تطبيق تسعيرة البنزين الجديدة (بنزين 91 مقابل 1.44 ريال / لتر، بنزين 95 مقابل 1.59 ريال/لتر) في جميع مناطق السعودية، اعتبارا من صباح يوم الأحد 11 أكتوبر 2020.

وكانت أسعار البنزين في السعودية طوال شهر سبتمبر الماضي كما يلي: بنزين 91 مقابل 1.47 ريال للتر، بنزين 95 مقابل 1.63 ريال لكل لتر، ديزل 0.05.

أسعار البنزين في السعودية من شهر يناير حتى سبتمبر 2020:

شهر يناير بنزين 91 مبلغ 1.50 ريال وبنزين 95 مبلغ 2.05 ريال.

شهر فبراير بنزين 91 مبلغ 1.55 ريال وبنزين 95 مبلغ 2.11 ريال.

شهر مارس بنزين 91 مبلغ 1.55 ريال وبنزين 95 مبلغ 2.05 ريال.

شهر أبريل بنزين 91 مبلغ 1.31 ريال وبنزين 95 مبلغ 1,47 ريال.

شهر مايو بنزين 91 مبلغ 0.67 ريال وبنزين 95 مبلغ 0.82 ريال.

شهر يونيو بنزين 91 مبلغ 0.90 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.08 ريال.

شهر يوليو 91 مبلغ 1.29 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.44 ريال.

شهر أغسطس بنزين 91 مبلغ 1.43 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.60 ريال.

شهر سبتمبر بنزين 91 مبلغ 1.47 ريال وبنزين 95 مبلغ 1.63 ريال.

شهر أكتوبر بنزين 91 مبلغ 1.44 وبنزين 95 مبلغ 1.59 ريال

ويوم 8 أكتوبر الجاري، أعلنت أرامكو أنها تعمل بلا توقف على ابتكار ألياف كربونية ذات تكلفة منخفضة تعزز هدفنا الاستراتيجي لتقليل الانبعاثات، في الوقت الذي تعتمد فيه سيارات فورمولا 1 على مواد خفيفة الوزن تعطيها القدرة على الانطلاقة بكفاءة وسرعة عالية.

وأشارت أرامكو إلى أنها تسهم من خلال اكتفاء في توطين قطاع الطاقة، وخلق المزيد من الوظائف لأبناء وبنات الوطن؛ لبناء مستقبلٍ مستدام.

يشار إلى أن شركة أرامكو تقوم في العاشر من كل شهر ميلادي بمراجعة أسعار الوقود والمحروقات منها البنزين في السعودية.