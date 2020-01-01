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تقرير: الاحتلال هجّر 530 عائلة جراء سياسة الهدم

الأحد 04 أكتوبر 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الاحتلال هجّر 530 عائلة جراء سياسة الهدم



رام الله / سما /

أكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية أن الاحتلال خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قام بهدم (450) مسكناً ومنشأة، كما دفع ببعض المقدسيين لهدم مساكنهم بأيديهم حيث بلغ خلال ما مضى من هذا العام (80) مسكناً ومنشأة هدماً ذاتياً.

وبحسب بيان صادر عن المركز: فإن العدد الإجمالي للمساكن الفلسطينية المهدومة من قبل الاحتلال منذ نشأة إسرائيل بلغ حوالي 165,690 مسكناً تسببت في تعرض حوالي مليون فلسطيني للتهجير.

وشدد البيان على إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر البناء الفلسطيني لا سيما في القدس قد أجبرت الكثيرين على البناء بلا ترخيص أو الهرب لمحافظات الضفة الغربية، حتى بلغت حاجة المقدسيين وحدهم لحوالي 25 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجتهم الماسة.

#هدم منازل #تهجير الفلسطينيين

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