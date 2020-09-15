طباخ الملح في ورطة

وكالات

الشيف نُصرت التركي في ورطة بأمريكا.. السلطات أغلقت مطعمه الجديد في بوسطن بعد أسبوع من افتتاحه

وجد نصرت غوكشي، وهو نجم موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الشهير، نفسه في ورطة حقيقية، بعد أيام قليلة من افتتاحه مطعمه الشهير بلقب Salt Bae، إذ أمر مسؤولو المدينة الأمريكية بإغلاقه السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020، بسبب فشله في اتباع معايير السلامة الخاصة بـ"كوفيد-19″.

وفق تقرير لموقع The Boston Globe الأمريكي، الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول، فإن غوكشي من المقرر أن يَمثُل أمام مجلس التراخيص في المدينة، وسيعقد المسؤولون جلستي استماع للتدقيق في الأمر، حسب ما أكده مسؤولو المدينة.

غوكشي، الذي حقق شهرته بعد انتشار فيديو له وهو ينثر الملح بأناقة على قطعة ستيك، افتتح مطعمه Nusr-Et Boston في 18 سبتمبر/أيلول لكن بعد أكثر من أسبوع بقليل، أمر مجلس التراخيص في المدينة وإدارة خدمات التفتيش مطعم Nusr-Et Boston بوقف نشاطه على الفور، وفقاً لبيان صادر عن المدينة. وعُلِّق كذلك ترخيص المشروبات الكحولية للمطعم إلى أجل غير مسمى.

قال مجلس التراخيص إنَّ الإغلاق وتعليق الترخيص ضروريان "بسبب التهديد الحالي المُحدِق بصحة العامة وسلامتهم الناتج عن الإخفاق المستمر والمتكرر في الالتزام بمعايير السلامة العامة لكوفيد-19".

كما أوضح المسؤولون، في بيان، إنَّ المدينة تلقت شكوى في نفس يوم افتتاح المطعم، وجاء فيها أنَّ مطعم اللحوم فشل في الالتزام بشروط السلامة المرتبطة بـ"كوفيد-19″.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تلقت المدينة العديد من الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن الأشخاص الذين يمرون بجوار المطعم.

في السياق نفسه، قال أحد الأشخاص، الذي أبلغ عن المطعم على موقع المدينة، إنَّ الكثير من الأشخاص، بما في ذلك الموظفون، لم يرتدوا أقنعة واقية في 18 سبتمبر/أيلول.

وكتب الشخص في شكواه: "كانت الطاولات على بُعد أقل من متر عن بعضها، وتجمع الزبائن حول البار من دون أقنعة واقية.. عند التاسعة مساءً تقريباً، كان هناك ما بين 20 و30 شخصاً يقفون حول منصة الضيافة يلتقطون صوراً ويتحدثون من دون أقنعة".

إلى ذلك، خضع المطعم لسلسلة من عمليات التفتيش في المدينة التي بدأت في 19 سبتمبر/أيلول، حين زار المفتشون المطعم وسجلوا محضر مخالفة به بسبب عدم الالتزام باشتراطات "كوفيد-19″، بما في ذلك "اصطفاف طابور طويل من الزبائن والفشل في الحفاظ على التباعد الاجتماعي"، بحسب بيان المدينة.

كما أضاف البيان أنَّ مجلس التراخيص استمر في تلقي الشكاوى وتوثيق الانتهاكات خلال الأسبوع التالي للافتتاح من مكتب رئيس البلدية لخدمات الحي، ورابطة حي باي فيلدج -حيث يوجد المطعم- ومن السكان.

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