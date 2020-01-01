أكاديمي سعودي يبيع الشاي على قارعة الطريق بلباس التخرج.. ويثير جدلا- (فيديو)

وكالات / سما /

أثار شاب سعودي ظهر وهو يبيع الشاي مرتديا زي التخرج من الجامعة، الجدل على مواقع التواصل في السعودية.

وعمل الشاب عبد اللطيف جرفان في بيع الشاي على قارعة الطريق لعدم حصوله على وظيفة تناسب تخصصه الجامعي، وفق قوله.

وعقب ذلك، قال صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي في السعودية إن الشاب جرفان سبق أن عمل بعدة وظائف وبرواتب عالية.

وذكر الصندوق في بيان نشره يوم الأحد على “تويتر”، أنه “تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له”.

وأضاف: “اتضح وفقا للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية، وتنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها”.

وأجرت قناة “الإخبارية” السعودية لقاء مع عبد اللطيف، الذي قال إن العمل “ليس عيبا”، ولا يجب انتظار الحصول على وظيفة بل السعي للعمل بأي طريقة.

وأضاف أنه قدم على وظيفة وانتظر “لكن لم تكن هناك فائدة من الانتظار”، ثم قرر العمل ببيع الشاي.

وحول ارتدائه زي التخرج خلال عمله ببيع الشاي، أوضح الشاب أنه فخور بالزي وبشهادته وأراد مشاركة ذلك مع الناس، كما أنها رسالة للشباب بأنه يمكنه العمل في أي شيء حتى الحصول على وظيفة مناسبة.