ما هي أسباب تشقق كعب القدم.. وما أفضل الطرق لعلاجه؟

وكالات / سما /

نشرت مجلة "فيرست فور وومن" الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن أسباب تشقق كعب القدم، وكيفية علاجه.



وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تشقق كعب القدم أمر مزعج للغاية، ومن شأنه أن يسبب آلاما حادة، خاصة إذا تُرك دون علاج. لذلك، من المهم معرفة أسباب هذه الحالة، وأفضل الطرق لعلاجها، وكيفية منع حدوث المشكلة برمتها مرة أخرى.



ما الذي يسبب تشقق الكعب؟



نقلت المجلة عن الدكتورة إميلي سبليشال، أخصائية أمراض الأقدام في نيويورك، قولها إن أقدامنا تتعرض للإجهاد بشكل يومي، حيث يمشي الشخص البالغ ما بين 5000 إلى 8000 خطوة يوميا. ويؤدي كل هذا الضغط إلى شد عضلات القدم وجلد الكعب في الآن ذاته.



كما أن الطريقة التي نسير بها من شأنها أن تضيف الكثير من الضغط على الجزء الخلفي من أقدامنا، وتجعل المنطقة أكثر عرضة للخطر. ومن شأن ارتداء الأحذية الصيفية أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.



وتؤكد سبليشال أن جفاف الكعب حالة شائعة جدا تحدث في جميع والفصول، لكنه أكثر شيوعا في أشهر الصيف؛ بسبب ارتداء الصندل. لذلك، إذا لم تحرص على تقشير القدم وترطيبها بالشكل المناسب، فستكون عرضة للجفاف والتشقق.



ما هو أفضل علاج لتشقق الكعب؟



أوضحت سبليشال أن الترطيب اليومي هو الحل الفعال لعلاج الكعب المتشقق، بالإضافة إلى الحرص على التقشير أسبوعيا.



تقترح سبليشال ترطيب القدم يوميا قبل النوم، مع استخدام جوارب السيليكون بعد الترطيب لنتائج أكثر فاعلية. ومن المهم الاستمرار في تطبيق هذه العملية حتى يصبح الكعب ناعما مرة أخرى.



كما تنصح باستخدام حجر الخُّفاف ومبرد تنعيم القدم عندما تتكوّن طبقة سميكة من الجلد في أسفل الكعب.



وتضيف سبليشال أن تشقق الكعب إلى حد التصدّع يجعله أكثر عرضة للبكتيريا والعدوى. فإذا وصلت قدمك إلى هذه النقطة، ولم تتحسن الحالة، على الرغم من الترطيب والتقشير بشكل منتظم، فذلك يعني أن الوقت قد حان لتحديد موعد مع أخصائي في علاج الأقدام. فهناك احتمال بأن قدمك تحتاج إلى كريم فعال بوصفة طبية أو إلى علاج آخر.



وتنصح سبليشال بالمواظبة على ترطيب الكعبين، والحفاظ على هذا الروتين حتى بعد علاج التشقق؛ لضمان عدم حدوث المشكلة مرة أخرى.