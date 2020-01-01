علم الطاقة الصيني يقدم لك نصائح لنشر النشاط والحيوية في منزلك

وكالات / سما /

تشكو الكثير من الأمهات من الكسل والخمول الذي يصيب أطفالها في المنزل، كما يصيب الأب والأم ايضاً، ويشعر كل أفراد الأسرة بحالة من الاعياء المجهول السبب، ولذلك فقد تلجأ الأم للمكملات الغذائية، أو قد تنشأ المشاكل مع زوجها، ولكن علم الطاقة الصيني" الفينج شوي" ومن خلال خبيرة علم طاقة المكان المدربة لميس سعيد تقدم لك أهم النصائح لنشر النشاط والحيوية في منزلك، والتخلص من الكسل والخمول كالآتي.

لا تفتحي شبابيك البيت على مدار الساعة

فعلم طاقة المكان يحذرك من تهوية البيت كل الوقت.

فذلك يعني أن تهدري طاقة أفراد البيت وتتسرب إلى الخارج.

قومي بتهوية البيت في ساعات الصباح الأولى، ثم أغلقي النوافذ وأسدلي الستائر للحفاظ على خصوصية بيتك.

موعد التخلص من القمامة

لا تتخلصي من القمامة في الصباح الباكر.

ولا تفعلي ذلك في النصف الأول من النهار، فأنت بذلك تحكمين على أفراد اسرتك بالكسل.

يجب أن تفعلي ذلك في نهاية اليوم، ويجب وضعها بعيداً عن باب البيت الرئيسي.

ولا يحملها أي شخص ينوى الخروج لأداء مهمة لكي لا يفشل بها، بل يحملها الأب مثلاً ثم يعود للبيت ليكمل ارتداء ملابسه ثم يخرج والهدف ألا يصاب بالكسل والخمول.

تربية الحيوانات الأليفة وطيور الزينة في البيت

تعمل تربية الحيوانات والطيور على نشر الطاقة الإيجابية في البيت.

وتمتص الطاقات السلبية من البيت.

كما أنها تشيع أجواء الفرح والمحبة بين الأطفال.

وتساعد على زيادة حركتهم ونشاطهم ومرحهم حين يلاحقونها، أو يراقبون تصرفاتها.

إطعام الحيوانات والطيور يجلب البركة والرزق إلى البيت أيضاً.

إخفاء الآلات الحادة

يجب أن تقومي باخفاء أي آلة حادة عن أعين الأطفال.

لا تضعي المقصات مفتوحة ولا شفرات الحلاقة فهي نذير بالشر في بيتك.

كما أن الآلات الحادة في المطبخ يجب أن تكون في أدراج مغلقة ومعتمة، لكي تبعدي الشر عن بيتك.

طهي الطعام ورائحة المخبوزات