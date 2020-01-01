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علامات تشير إلى الموت الوشيك

السبت 15 أغسطس 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات تشير إلى الموت الوشيك


وكالات / سما /

أعلن الدكتور أناتولي تريفونوف، أخصائي أمراض القلب، أن حجم حدقة العين وعلامات معينة أخرى تشير إلى أن الشخص بين الحياة والموت.

وأشار الأخصائي، إلى أن خبراء الطب في هولندا توصلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد دراستهم لحالة أشخاص مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واضاف، يحدث الموت المفاجئ عند الأطفال حديثي الولادة، دون أي اسباب أو علامات مرضية واضحة. وأما البالغين فيمكن أن يكون سبب موتهم المفاجئ أمراض القلب والأوعية الدموية، الجلطات الدموية، الصدمة الحساسة.

ويقول، ولكن "إذا كان الحديث عن الأشخاص الذين يعانون من امراض القلب المزمنة، فإن هذه العلامات تظهر قبل 10-15 يوما من الوفاة".

ووفقا له، يمكن أن تظهر لدى المريض علامات الوعكة وضيق التنفس والخمول وشعور مفاجئ بالقلق واحمرار الوجه وشحوب الجلد. كما يلاحظ بالإضافة إلى هذه العلامات، توسع حدقة "بؤبؤ" العين وتكرر فقدان الوعي.

ويشير الخبير، إلى أنه في حالة قصور القلب ، الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، يلاحظ حدوث تغيرات مفاجئة عند المريض .

ويقول، "أهم الأعراض التي تسبق الوفاة هي: زرقة الجلد، برودة الأطراف، نوبات تشنج. كما قد تخرج رغوة من تجويف الفم". وأضاف، وقد يلاحظ عند المريض أيضا تورم الأطراف وحمى.

#القلب #الصحة #الموت

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