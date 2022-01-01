"الفيفا": افتتاح كأس العالم بقطر في 21 تشرين ثاني 2022

زيوريخ /سما/

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، أن انطلاق مونديال قطر 2022 سيكون بتاريخ 21 تشرين ثاني.

وكشف موقع "فيفا 2022 قطر" عن جدول مباريات كأس العالم الذي سيقام في دولة قطر، وعن مكان افتتاح البطولة المرتقبة.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة المرتقبة، سيكون ملعب "البيت" الذي يأخذ طابع وشكل الخيمة العربية التي يقطنها البدو في مناطق الخليج، بسعة 60 ألف شخص، هو الملعب الذي سيشهد انطلاق الفعاليات العالمية، التي سيفتتحها المنتخب القطري، يوم الاثنين 21 تشرين الثاني 2022 الساعة الواحدة بتوقيت الدوحة، على أن تُلعب المباراة النهائية، يوم 18 كانون أول.

وسينطلق الدور ثمن النهائي، يوم 3 كانون أول، فيما يبدأ ربع النهائي يوم 9 من نفس الشهر على أن يُلعب نصف النهائي يوم 13 من الشهر.

وسيشهد ملعب "خليفة الدولي"، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 17 كانون أول، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 18 كانون أول على ملعب لوسيل، أمام 80 ألف متفرج، الساعة السادسة مساءً.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة، إقامة 4 مباريات في اليوم الواحد، بواقع مباراة في الساعة الواحدة، والثانية الساعة الرابعة، وستكون الثالثة في الساعة السابعة، بينما ستقام المباراة الأخيرة في العاشرة مساءً.

وسيبدأ بيع التذاكر الخاصة بالبطولة في أواخر عام 2020 عبر موقع "فيفا" الرسمي الخاص بالبطاقات.

وقال الفيفا، في بيان رسمي: "جميع الملاعب متقاربة، كما أن الطقس سيكون مثاليا في قطر، خلال هذه الفترة الزمنية من السنة، سواء مع بداية البطولة أو في نهايتها.. وبذلك قد يحظى الجمهور بفرصة حضور أكثر من مباراة، في يوم واحد خلال دور المجموعات".