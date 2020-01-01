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صور تنشر للمرة الأولى.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي في السعودية

السبت 11 يوليو 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور تنشر للمرة الأولى.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي في السعودية


الرياض /سما/

أعلن رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، أنس صيرفي، عن استمرار أعمال تطوير بوابة الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام.

وقال صيرفي إن البوابة ترتبط مباشرة بالكعبة من الجهة الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تحريكها للخارج عن موقعها القديم بنحو 50 مترا.

وأضاف أنه استخدم في أعمال تشييدها، أحدث التقنيات والتصاميم، ويرتفع طول البوابة في حلتها الجديدة 51 مترا، والأقواس نحو 20 مترا، كما يبلغ ارتفاع المنارة الواحدة فيها 137 مترا.

وتعد هذه البوابة من أبرز مشاريع توسعة الحرم المكي، حيث تم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهتها في حلتها الجديدة.

RT

#الحرم المكي #السعودية #المسجد الحرام #بوابة الملك عبد العزيز
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