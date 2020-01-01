إليك 9 علاجات منزلية للتخلص من انسداد الأنف

وكالات / سما /

نشرت مجلة "بيست هيلث" الكندية تقريرا، تحدثت فيه عن العلاجات الطبيعية لانسداد الأنف.

تناول الفجل الحار كوجبة خفيفة

وقالت المجلة، في تقريرها، إن الفجل بمثابة علاج منزلي قديم لانسداد الأنف فهو يعمل على إزالة المخاط من الجيوب الأنفية. يمكنك إضافة الفجل إلى الشطيرة المفضلة لديك، أو مزج ملعقة كبيرة منه في صلصة الخل التي تفضلها.

اصنع كمادات من الزنجبيل الساخن

وأفادت بأن وضع الكمادات الرطبة على جبهتك وعينيك وخدك من شأنه أن يساعد على فتح الجيوب الأنفية المسدودة. تقول إليزابيث تراتنر، طبيبة الوخز بالإبر في فلوريدا، إن الأعشاب، من بينها الزنجبيل، عبارة عن مضادات طبيعية للالتهابات وتمنع إنتاج السيتوكينات التي تسبب الألم والتورم.

جرب العلاج بالضغط الإبري بنفسك

وتعتمد تراتنر هذه الحركة كمزيل طبيعي للاحتقان: استخدم إبهامك الأيسر وإصبع السبابة للضغط على المنطقة المجاورة للعيون على جانبي أنفك. في نفس الوقت، استخدم أصابعك وعقب يدك الأخرى لإمساك العضلات على جانبي العمود الفقري خلف رقبتك. اضغط على جميع النقاط الأربع لمدة دقيقة واحدة وستبدأ في الشعور ببعض الراحة.

امنح وجهك تدليكا مهدئا

وقالت تراتنر إن تدليك الجيوب الأنفية يحفز الدورة الدموية في المنطقة ويساعد على تخفيف الألم، وباستخدام السبابتين اضغط بشدة على الحافة الخارجية لأنفك عند قاعدته، واستمر لمدة 30 ثانية ثم توقف، وكرر هذه العملية ثلاث أو أربع مرات.

استخدم جهاز الترطيب

وأفادت آشلي وود، ممرضة في أتلانتا، جورجيا، أن "الهواء الجاف يمكن أن يجعل الممرات الأنفية والجيوب الأنفية جافة ومتهيجة، مما يؤدي إلى الالتهاب ويمنع المخاط من الخروج بشكل طبيعي.

لذلك، يعد جهاز الترطيب وسيلة رائعة للتخلص من احتقان الأنف لأنه يضيف الرطوبة إلى الهواء، كما يمكن أن يكون الاستحمام الدافئ مفيدا على حد سواء".

حافظ على رطوبة جسمك

وأكّدت المجلة أن شرب الكثير من السوائل والحفاظ على رطوبة الجسم من شأنه أن يخفف المخاط المتواجد في الممرات الأنفية، مما يسهل فتح الجيوب المسدودة. كما تساعد السوائل الدافئة على فتح الجيوب المسدودة بشكل سريع، لذلك يُنصح بشرب الشاي الساخن بالإضافة إلى الماء العادي.

اشرب شاي النعناع

وذكرت المجلة أن المنثول الموجود في النعناع يساعد على تخفيف المخاط وفتح الممرات الأنفية، وستعمل حرارة الشاي مع المنثول المهدئ على تسهيل عملية التنفس.

تناول الثوم

وأشارت تراتنر إلى أن "الثوم يحتوي على خصائص قوية مضادة للأكسدة ويحفز تكاثر الخلايا البيضاء والخلايا القاتلة الطبيعية وإنتاج الأجسام المضادة في جهاز المناعة. يمكن تناول الثوم الطازج وإضافته إلى طعامك بشكل يومي، لكن لا تعتمد على الثوم المجفف لأنه لا يحتوي على المركبات الفعالة".

تناول الفلفل الحريف

وأوضحت المجلة أن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحريف يساهم في تجفيف المخاط في الممرات الأنفية، مما يجعل التنفس أسهل. كما تضيف تراتنر أنه يساعد كذلك على تخفيف الألم. رش الفلفل الحار على وجبات الطعام المفضلة لديك أو اشرب "الشاي الحار" المكون من ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحريف مضافة إلى كوب من الماء المغلي.