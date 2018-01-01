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في حالة نادرة جداً: بقرة ألمانية تضع 4 توائم

السبت 06 يونيو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
في حالة نادرة جداً: بقرة ألمانية تضع 4 توائم


وكالات / سما /

وضعت بقرة في ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية أربعة توائم في حدث نادر للغاية في عالم الأبقار.

وقالت صاحبة حظيرة الأبقار كلاوديا كيبيلر وهي من سكان قرية برايتنهوف قرب بلدة باد فالدزي بالولاية المذكورة اليوم الخميس إن العجول الصغيرة جينا وجيورج وجيبهارد وجريجور جميعا ولدوا في يوم عيد سبت العنصرة.

وقالت كيبيلر "لقد كان هذا مذهلا، وكانت البقرة ثائرة وحين جئت إلى الحظيرة كان اثنان من العجول ولدا بالفعل وقمنا برعايتهما"، وبعد ذلك بقليل ولدت البقرة الأم جيتانا العجل الثالث والرابع دون مساعدة من أحد لا مني ولا من زوجي ولا الطبيب البيطري الذي تم استدعاؤه".

أضافت مالكة المزرعة أن العجول الصغيرة ولدت مبكرا عن موعدها 18 يوما لكنها وأمها أيضا في حالة صحية رائعة.

وقالت متحدثة باسم اتحاد المزارعين الألمان أريانه أمشتوتس: "كان احتمال ولادة البقرة لأربعة توائم من العجول يمثل واحدا لأحد عشر مليون".

كانت إحدى الأبقار وضعت عام 2018 أربعة توائم في حظيرة ببلدة رادولفتسيل على بحيرة بودنزي.

وكانت البقرة الأم إيلا نفقت بعد عدة أيام من ولادة التوائم.

#بقرة #المانيا

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