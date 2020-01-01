حماس: عمليات الضفة مقدمة لثورة شاملة

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن العمليات الفدائية التي تجري يوميا في الضفة الغربية والقدس ضد الاحتلال الاسرائيلي تأكيد على أن روح المقاومة تسري في عروق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار فوزي برهوم الناطق باسم الحركة الى ان كل عمليات التخويف والإرهاب والقمع لن تزيد الشعب الفلسسطيني إلا إصرارا على الاستمرار في هذا الطريق واستكمال مشوار التحرير وانتزاع حقوقهم بالقوة مهما بلغت التضحيات ،وان ثورة شعبنا العارمة في وجه الإحتلال ما هي إلا مسألة وقت .

وأكد إن حالة الرفض المتصاعدة لدى شعوب الأمة وأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم للتطبيع مع الاحتلال والمخططات الصهيوأمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، تأکید على مکانة فلسطين والأقصى فی قلوب ووجدان الأمة جمعاء، وأن الأمة لم ولن تنسى فلسطين مهما بلغ حجم التآمر علیها وکیّ وعیها وتمزیقها ونهب ثرواتها .





واعتبر أن استعادة وحدة الأمة وقوتها وتسخير مقدراتها فی ساحة المواجهة الحقیقیة مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية من أجل تحریر فلسطين وحماية المنطقة من الخطر الاسرائيلي واجب علیهم ومسؤولیة الجمیع.