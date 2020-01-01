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تحذير من "كمامة القماش".. ممنوعة على 4 فئات

الأحد 10 مايو 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من "كمامة القماش".. ممنوعة على 4 فئات


وكالات / سما /

أصدر المركز الأميركي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها توصيات بشأن أنواع الكمامات وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد المركز الأميركي على أهمية استخدام الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وأن استخدامها يقلل انتشار المرض، مع ضرورة الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن استخدام الكمامات المصنوعة من القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

وحذر المركز الأميركي من استخدام 4 فئات لـ"كمامة القماش"، موصيا بعدم وضعها على الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

من جانبه، يشير مركز السيطرة على الأمراض في بريطانيا إلى أن أي غطاء، حتى لو كان قطعة قماش، يبقى أفضل من لا شيء.

وشدد على ضرورة تنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والأنف بالكمامة والتأكد من عدم وجود فجوات بينها وبين الوجه.

ويجب أيضا تجنب لمس الكمامة أثناء استخدامها، وإذا كنت تفعل ذلك، اغسل يديك، ومن الضروري أيضا استبدالها عندما تكون رطبة.

ولإزالة الكمامة الخاص بك، قم بخلعها دون لمس الجزء الأمامي، وتخلص منها على الفور في سلة مغلقة.

#الكمامات #القماش

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