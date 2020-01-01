اسرائيل: إيران تخفي حصيلة الوفيات والإصابات الحقيقية بكورونا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين، إن إيران تخفي الأرقام الحقيقية حول الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وذكر مراسل القناة 13 العبرية باراك رافيد أن كوهين أجرى إحاطة لمسؤولي الرعاية الصحية في إسرائيل، أكد خلالها أن إيران وحلفائها الإقليميين عمدوا إلى الإبلاغ عن الحالات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.



وأضاف كوهين: إن الوضع في العراق ولبنان وسوريا وإيران أسوأ بكثير مما تعترف به حكومات تلك الدول علنا.



وتابع حول إيران: "كان هناك انتشار عدوى واسعة النطاق وهم يكذبون بشأن ذلك، والأعداد التي يبلغون عنها غير صحيحة، وأعداد الإصابات والوفيات أعلى بكثير".