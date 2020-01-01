أول تعليق من حماس على تصريحات نتنياهو بشأن الجنود الاسرى: "الكرة الآن في ملعبكم"

غزة / سما /

أكدت حركة "حماس" مساء يوم الثلاثاء ،على مبادرة رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار ،بخصوص جنود الاحتلال المحتجزين لدى جناحها العسكرى كتائب القسام.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم: "نؤكد على مبادرة السنوار بخصوص الجنود الاسرى لدى القسام بإطلاق الاحتلال سراح الاسرى كبار السن والنساء ، والمرضى والاطفال مقابل ان يقدم القسام خطوة ايجابية". وفق قناة الاقصى.

وأضاف قاسم، أن حماس "ستتعامل بشكل مسؤول مع أي استجابة فعلية وحقيقية لهذه المبادرة"، مشيرا إلى أن "الكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال باتخاذ خطوات عملية".

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وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى العمل بشكل بنّاء من أجل استعادة "القتلى والمفقودين" وإغلاق هذا الملف، في إشارة منه إلى الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بنّاء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".



وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قد أطلق مبادرة للتقدم في صفقة جزئية مقابل الإفراج عن الأسرى كبار السن والمرضى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية عن مصدر في الحركة.



وأضاف المصدر، أن حركة حماس لم تتلق أي رسالة من خلال وسطاء أو أي طرف آخر، قائلًا: إن "إسرائيل تتجاهل مبادرة السنوار الإنسانية".