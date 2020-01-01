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نتنياهو: مستعدون لبدء حوار فوري من أجل استعادة الجنود الأسرى وإغلاق هذا الملف

الثلاثاء 07 أبريل 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: مستعدون لبدء حوار فوري من أجل استعادة الجنود الأسرى وإغلاق هذا الملف


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى العمل بشكل بنّاء من أجل استعادة "القتلى والمفقودين" وإغلاق هذا الملف، في إشارة منه إلى الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.
 
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بنّاء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".
 
وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، قد أطلق مبادرة للتقدم في صفقة جزئية مقابل الإفراج عن الأسرى كبار السن والمرضى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية عن مصدر في الحركة.
 
وأضاف المصدر، أن حركة حماس لم تتلق أي رسالة من خلال وسطاء أو أي طرف آخر، قائلًا: إن "إسرائيل تتجاهل مبادرة السنوار الإنسانية".

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