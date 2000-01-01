أطعمة يُنصح بتناولها بعد خلع الأسنان

وكالات / سما /

إذا ذهبت لطبيب الأسنان وقرر ضرورة خلع ضرس أو سن، فأنت ستتعرض لألم شديد ويجب تناول بعض الأطعمة بعد الاستخراج أو الخلع التي تساعد على التئام الجرح، وأيضا عليك تجنب تناول الأطعمة الحارة والبذور والحبوب، أو أي طعام تقوم خلاله بالمضغ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة وفقا لموقع " foodeatsafe"، ومنها:-

- الشوربة المضروبة في الخلاط

عليك تناول الشوربة المضروبة في الخلاط، والغنية بالخضراوات واللحوم، فهى تحتوى على عناصر غذائية عالية يحتاجها الجسم، وتساهم في ترطيب الجسم، وتعمل علي سرعة التئام الجرح، وذلا يمكنك تناول شوربة الأسماك، أو الدجاج أو اللحم، أو الكريمة.

- البطاطس المهروسة

يمكنك تناول البطاطس المهروسة، فهي مرتفعة السعرات الحرارية وسهلة المضع والهضم، كما أنها تحتوى على البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب، وهذه العناصر يحتاجها الجسم وخاصة بعد خلع الأسنان.

- بيض

يمكنك تناول بيض مخفوق، فهو عنصر غذائي يحتوى على البروتين والدهون الصحية والمواد الغذائية الهامة للجسم، والأوميجا3، التي تساعد في شفاء الأنسجة.

- الزبادي

الزبادي يعد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، والزنك، ولذا تناوله بعد خلع الأسنان يساعد في الشفاء، لأنه يساعد في ترميم وتقوية الأسنان بشكل ملحوظ.

- عصير التفاح

الفاكهة تعد من الأطعمة المهمة لصحتك بشكل عام، ولكن في حالة خلع الأسنان فأنت تصبح غير قادر على مضع الطعام، ولذا عليك تناول عصير التفاح فهوى يحتوى على فيتامين سى الذى له دور كبير في التئام الجروح، ولذا عليك الإكثار منه ولكن احرص علي عدم إضافة السكر.