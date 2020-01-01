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نتائج قرعة كاس ملك إسبانيا 2020

السبت 25 يناير 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج قرعة كاس ملك إسبانيا 2020


وكالات / سما /

أظهرت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 والتي أجريت ظهر اليوم الجمعة ، عن مواجهات سهلة لنادي ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره ريال سرقسطة، فيما يلعب برشلونة أمام ليجانيس، كما يواجه فالنسيا منافسه ليونيسا القادم من دوري الدرجة الثانية (ب).

وستلعب جميع مباريات الأدوار المقبلة بنظام المباراة الواحدة، باستثناء الدور قبل النهائي، حيث ستلعب الفرق الأدنى على ملعبها، فيما يلعب الفريق الذي سحبت كرته أولا في القرعة المباراة على ملعبه.

وتقام المباريات في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي حالة مواجهات أندية الليجا معًا يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي سحب أولًا.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بدءا من دور الـ 16، حيث لم يتم استخدام هذه التقنية في الأدوار السابقة.

وجاءت قرعة كأس ملك إسبانيا كالتالي:

ريال سرقسطة - ريال مدريد

برشلونة - ليجانيس

باداخوز - غرناطة 

كولتورال ليونيسا - فالنسيا 

تينيريفي - أثلتيك بيلباو

ميرانديس - إشبيلية

رايو فاليكانو - فياريال 

ريال سوسيداد - أوساسونا

#كأس ملك إسبانيا #قرعة

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