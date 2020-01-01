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تيم حسن يلعب دور "الأمير الأحمر" مجسّداً شخصية المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة

الخميس 16 يناير 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيم حسن يلعب دور "الأمير الأحمر" مجسّداً شخصية المناضل الفلسطيني أبو حسن سلامة


وكالات / سما /

كشف الفنان السوري تيم حسن عن استعداده لتجسيد شخصية القيادي الفلسطيني الراحل أبو حسن سلامة، في مسلسل ينتمي لنوعية أعمال السير الذاتية ويحمل اسم ”الأمير الأحمر“، وهو من إنتاج شركة ”صباح إخوان“ لصاحبها المنتج اللبناني صادق الصباح.

وشارك تيم حسن متابعيه عبر حسابه على موقع ”تويتر“ تغريدة أعرب خلالها عن سعادته بتقديمه شخصية سيرة ذاتية للمرة الثالثة على مدار مشواره الفني بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق.

وقال تيم حسن، في تغريدته: ”الأمير الأحمر، سعيد لأني سأُقدم شخصية القيادي البارز أبو حسن سلامة، سيرة ذاتية هي الثالثة لي بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق“.

واستطرد الفنان السوري قائلا: ”الأمير الأحمر، مسلسل للمنتج الكبير صادق الصباح، يكتبه الأستاذ حسن سامي يوسف ومن إخراج الشريك سامر البرقـاوي.

وأبو حسن سلامة هو من أشهر قياديي منظمة التحرير الفلسطينية، واغتالته إسرائيل بعدما لاحقته لسنوات طويلة.

 
#تيم حسن #ابو حسن سلامة #منظمة التحرير #الأمير الأحمر

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