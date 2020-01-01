هذه علامات الإصابة بسرطان الكلى

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سرطان الكلى يبدأ عندما يحدث نموا في الخلايا السليمة في إحدى الكليتين أو كليهما وتخرج عن السيطرة وتشكل كتلة تسمى الورم، وسرطان الخلايا الكلوية هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكلى لدى البالغين، وفقاً لموقع uclahealth.

أعراض سرطان الكلى

وخطر الإصابة بسرطان الكلى أعلى عند الرجال منه في النساء، وعندما تكون أورام الكلى صغيرة، فإنها نادراً ما تسبب علامات أو أعراض واضحة في مراحلها المبكرة، وعندما تكون الأورام كبيرة أو في مراحل متقدمة جدًا، قد تحدث الأعراض التالية:

- دم في البول.

- نتوء في البطن.

- فقدان الشهية أو فقدان الوزن بشكل غير متوقع.

- فقر الدم.

- الإعياء.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الكلى

أظهرت الدراسات أن بعض عوامل نمط الحياة، والبيئة وعوامل الوراثة تزيد من خطر الإصابة بأورام الكلى.

وعلى الرغم من أننا لا نعرف جميع أسباب سرطان الكلى، إلا أن العوامل التالية قد تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض:

- التقدم في العمر: يزيد خطر الإصابة بسرطان الكلى بشكل ملحوظ مع تقدم العمر مع أعلى نسبة إصابة بين 55 و 84 عامًا.

- الجنس، الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى مرتين مثل النساء.

- التدخين، المدخنون معرضون لخطر أكبر من غير المدخنين للإصابة بسرطان الكلى.

- البدانة، وجدت الدراسات وجود صلة قوية بين الوزن الزائد وسرطان الكلى.

- ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى.

- أمراض الكلى وغسيل الكلى، الأشخاص الذين يتلقون غسيل الكلى على المدى الطويل لعلاج أمراض الكلى المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى.

- الوراثة، هناك أكثر من 10 حالات وراثية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى.

علاج سرطان الكلى

هناك خيارات علاج مختلفة لسرطان الكلى بما في ذلك:

- العلاجات الجراحية (الجراحة والجراحة الروبوتية).

- إزالة الورم.

- العلاج المناعي.

- العلاج الموجه.