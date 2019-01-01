تعرف على أفضل مستلزمات رجالية في 2019

وكالات / سما /

امتلاك خزانة ملابس كاملة يعني التأكد من وجود كل القطع الأساسية والمستلزمات التي سوف تحتاج إليها في أي وقت، مثل العناصر الكلاسيكية التي من ضمنها سترات الدينيم، وقمصان الأكسفورد، وبنطلونات الجينز الرائعة التي تناسب كافة الأوقات.

بغض النظر عن أسلوبك في ارتداء الملابس، فإنك سوف تكون في حاجة إلى المعاطف الرياضية بألوان محايدة، وكذلك سترات خفيفة تدفئك في فصلي الخريف والربيع ولكنها لا تجعلك تتصبب عرقاً في الوقت نفسه.

وكذلك سوف تكون في حاجة إلى القمصان القطنية وسراويل تشينو، والملابس القطنية والتيشيرتات ذات الرسومات، والأحذية المتنوعة، وفي ما يلي نستعرض قائمة بالمستلزمات التي سوف تكون في حاجة إليها.

مستلزمات رجالية

مستلزمات الرجالية تختلف من رجل إلى آخر، ولكن هناك بعض القطع التي يجب أن تكون موجودة لدى الجميع.

قمصان

سوف تكون في حاجة إلى القمصان طوال الوقت وفي كل المناسبات، لأنها من قطع الملابس التي تناسب أي وقت، تستطيع ارتداءها في الإطلالات الكاجوال والرسمية، لذلك من الضروري أن تملك قمصاناً جيدة وتناسب جسمك.

حقيبة ظهر

حقيبة الظهر من المستلزمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، سوف تكون في حاجة إليها طوال الوقت، بغض النظر عن عملك أو عمرك، لأنها قطعة يسهل الانتقال بها، كما أنها كثيرة الاستخدامات.

سراويل رياضية

السراويل الرياضية من المستلزمات التي لا غنى عنها في خزانتك، ومن القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً، بإمكانك ارتداءها في مناسبات كثيرة مثل الذهاب لتناول الفطور مع أصدقائك، أو الذهاب برفقة أبنائك إلى التمارين الرياضية.

السراويل الرياضية سوف تجعلك تظهر في إطلالة عصرية إذا ارتديتها مع أحذية رياضية وتيشيرتات ملونة.

بليزر مناسب

حتى إذا كنت ترتدي بليزر أو جاكيت رسمياً مرة واحدة أو مرتين في العام، فإنك سوف تكون في حاجة إلى بليزر مناسب ومُصمم خصيصاً لك.

البليزر الرائع الموجود في خزانة ملابسك يجب أن يكون ملائماً لجسمك، ويمكنك ارتداؤه مع سروال جينز، أو سروال كلاسيك، وربطة عنق، أو أي شيء آخر.

لا ضرر أبداً في أن تنفق مبلغاً كبيراً لشراء بليزر مناسب لك، وتأكد من أنه سوف يكون بمثابة الاستثمار الذي يبقى لديك لفترة طويلة.

جوارب أنيقة

الجوارب الأنيقة والجيدة سوف تبقي قدميك مرتاحين طوال اليوم، بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به، سواء كنت تقوم برحلة تخييم، أو كنت جالساً على مكتبك لساعات طويلة.

كما أن الرسومات والنقوش الموجودة على الجوارب تعطي انطباعاً للآخرين عن شخصيتك، وتساعدهم في رسم صورة ذهنية عنك، لذلك عليك أن اختيار الجوارب بعناية شديدة.

أحذية مُريحة

بالتأكيد لديك عدد كبير من الأحذية، والتي تناسب المواقف والمناسبات المختلفة، ويوجد في خزانتك أحذية بألوان مُختلفة، ولكن من الضروري أن يكون لديك حذاء مُريحاً، ترتديه في أي وقت دون الشعور بأي ألم، تلجأ إليه في المواقف التي تتطلب الكثير من الحركة، وتستطيع ارتداءه من الصباح وحتى المساء دون أن تشعر بأي ألم.

حقيبة سفر

إذا كنت تسافر طوال الوقت، أو حتى لا تسافر كثيراً فسوف تكون في حاجة إلى حقيبة سفر جيدة ومميزة، لا تتعامل مع حقيبة السفر باعتبارها شيئاً غير ضروري، لأنك لا تعلم متى ستحتاج إليها، لذلك يجب أن تكون لديك واحدة تكفي أغراضك، ويسهل الانتقال بها من مكان إلى آخر.

ساعة رائعة

كل رجل يجب أن يكون لديه على الأقل ساعة رائعة، وليس بالضرورة أن تكون ساعة روليكس بأكثر من 5000 دولار، ولكن لا ضرر في أن تنفق بعض المال لشراء ساعة جيدة وأنيقة.

سوف تجد في سوق الساعات أعداداً كبيرة ولا نهائية من الساعات الجيدة التي تبقى لديك سنوات عديدة، وتعطي لمظهرك لمحة من الأناقة والتميز، وتناسب ذوقك الخاص.

ماركات المستلزمات الرجالية

إذا كنت تبحث عن ماركات لمستلزمات الرجالية، فربما ستكون تبحث عن الأفضل، لذلك إذا تحدثنا عن الساعات، فإنه يُنصح بامتلاك ساعات ويليام وود والتي تتميز بأشكالها المتنوعة وتصاميمها الساحرة، أو ساعات مارتينرو.

أما السترات والبليزر فينصح بارتداء سترة جو باناناز، أو جي كرو، لأنهم يقدمون تشكيلة متنوعة وأنيقة من السترات والبليزر.

وإذا كنت تبحث عن أحذية مريحة فعليك أن تفكر في الشراء أحذية من ولف& شيبرد، أو أحذية أكسفورد، وكذلك يُنصح بأن تشتري أحذية رياضية من نايك، وأديداس، لأنهم يقدمون أحذية مريحة ولها أشكال مختلفة ترضي كافة الأذواق.