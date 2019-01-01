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يجب التوصل لاتفاق فلسطيني داخلي بشأن عقد الانتخابات

ملادينوف: غزة تحتاج لحل سياسي.. ونحتاج لدعم تفاهمات تخفيف الأزمة الإنسانية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف: غزة تحتاج لحل سياسي.. ونحتاج لدعم تفاهمات تخفيف الأزمة الإنسانية


القدس المحتلة / سما /

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف "إن غزة بحاجة إلى حل سياسي، ولا يمكن للقتال بين الطرفين أن يستمر".

وأضاف ملادينوف خلال عاجلة جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مساء اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة ستبذل كل جهودها لمنع نزاع آخر رغم كل التوقعات، مضيفا: "نحتاج إلى دعم التفاهمات بشأن غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية".

وثمن ملادينوف دور مصر لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة، موضحا أنها بذلت جهدا كبيرا بهذا الشأن.

الانتخابات

ونقل ملادينوف عن الأمم المتحدة مطالبتها بانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس، لافتا إلى أن "للشعب الفلسطيني الحق أن يصوت وأن يختار قادته.

وشدد على أنه يجب التوصل إلى اتفاق فلسطيني داخلي بشأن عقد الانتخابات، موضحا أنه شجّع كل الأطراف في فلسطين على القبول بتسويات لجعل الانتخابات أفقا واقعيا.

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