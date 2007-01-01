جو بايدن: المستوطنات عائق أمام السلام وترامب يخالف مواقف الحكومات السابقة

القدس المحتلة / سما /

انتقد العديد من المرشحين الديمقراطيين الأمريكيين يوم الثلاثاء اعلان الولايات المتحدة أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي.

وقال المرشح البارز في استطلاعات الرأي، جو بايدن ، نائب الرئيس الامريكي السابق "هذه عقبة أمام السلام - وهو ما تراه جميع الحكومات الأمريكية وافق ترامب على ذلك ".

وفقا لبايدن "إن أفضل طريقة لتأمين مستقبل أمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هي من خلال العمل على حل الدولتين. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الحقوق والحريات المشروعة التي تأتي للشعب الفلسطيني ...توسيع المستوطنات يجعل الأمر أكثر صعوبة."

واضاف بايدن إن إعلان بومبيو هو تسخير مستقبل إسرائيل لخدمة السياسة الشخصية لترامب".

واعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إن المستوطنات بالضفة الغربية، لا تعتبر مناقضة للقانون الدولي . ويعتبر هذا القرار تحولا دراماتيكيا لموقف الولايات المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما قد طرحت على مجلس الامن الدولي مشروع قرار يعتبر إقامة المستوطنات خرقا سافرا للقانون الدولي.