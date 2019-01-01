الجهاد الاسلامي ترد على تصريحات بومبيو التي اتهم فيها ايران بتوظيف الحركة لضرب اسرائيل..

غزة / سما /

ردّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، على تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي التي اتهم فيها ايران بتوظيف الحركة من اجل اسرائيل.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها مصعب البريم، إن "الولايات المتحدة هي راعية ومصدر الإرهاب عالميا وسبب مأساة الكثير من شعوب العالم وأحد أهم مصادر دعم الإرهاب والرواية الصهيونية على المستوى المادي والعسكري والسياسي على حساب الحق الفلسطيني".

وتابع البريم، أن "الجهاد الاسلامي والفصائل الفلسطينية يتبنون النضال والمقاومة ضد الاحتلال أسوة بكل الشعوب التي تعرضت للاحتلال والاستعمار".

واوضح المتحدث باسم الجهاد الاسلامي أن "مقاومتنا دفاعا عن شعبنا وأرضنا في وجه الاحتلال هي أمر مشروع سياسيا وقانونيا وإنسانيا".

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وفي وقت سابق من مساء اليوم، اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بتوظيف حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة من أجل ضرب إسرائيل.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على (تويتر) إن "إيران تستخدم وكيلها الإرهابي الجهاد الإسلامي لضرب حليفتنا الكبيرة إسرائيل"، زاعما أن طهران لا تريد السلام في الشرق الأوسط

وأضاف بومبيو في تغريدة "يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية".