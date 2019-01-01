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بومبيو يتهم إيران باستخدام الجهاد الإسلامي لضرب إسرائيل

السبت 16 نوفمبر 2019 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يتهم إيران باستخدام الجهاد الإسلامي لضرب إسرائيل


واشنطن /سما/

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران بتوظيف حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة من أجل ضرب إسرائيل.

وقال   بومبيو إن "إيران تستخدم وكيلها الإرهابي الجهاد الإسلامي لضرب حليفتنا الكبيرة إسرائيل"، زاعما أن طهران لا تريد السلام في الشرق الأوسط

وأضاف بومبيو في تغريدة "يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن عددا كبيرا من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه جنوبي البلاد، وذلك بعد اغتيال الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غارة على قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن أبو العطا مسؤول عن إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات "علاف غزة" والبلدات في الجنوب أراضيها، وزعمت أنه كان يحضر للمزيد من الهجمات.

وشهد حصاد الأسبوع الماضي خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 36 فلسطينيا، إثر استهدافهم بطائرات الاحتلال، فيما استشهد فلسطيني وحد برصاص جنود الاحتلال في الضفة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأصيب 108 إسرائيليين بجراح مختلفة وحالات هلع، وذلك ضمن 125 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها إطلاق الصواريخ على جنوبي البلاد ومستوطنات "غلاف غزة"، وعشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.

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